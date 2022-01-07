'Millet aç' diyenlerin derdi 'alkol' oldu! 'Efkar dağıtmak için bile para lazım'

Yeniakit.com.tr

"Millet aç" yaygarası koparanlar, şimdi de alkollü içeceklere gelen yeni yıl zammı üzerinden iktidarı hedef alarak, alkole özendirici ifadelerle "ekonomik kriz" çığırtkanlığına başladı.

Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, kendine alkol tüketenleri dert etti. "Şimdi bu adam içiyor. Dertli, kederli içiyor. Adam senede bir ailesi ile alkol alacak, onun 70'liği 250 lira. Zaten bunun 150 lirasını vergi olarak almışsın." diyen Saymaz, vatandaşları alkole özendirerek, "Efkarlanmak için bile para lazım. Akşamdan akşama kederini dağıtmak için bile biraz olsun cebinde para lazım." ifadelerini kullandı.

Alkollü içecekleri bir temel ihtiyaç maddesiymiş gibi anlatan Saymaz, şöyle devam etti:

"İçki içemeyen vatandaş gidecek, para bulamayınca ne yapacak? Gidecek sahte alkolünden kaçak içkisine ne varsa onu bulacak. Bak geçen ay 98 kişi birden öldü. Bu yoksulluğun sonu, daha fazla insanın sahte içkiden ölmesi ve sağlık masraflarının artması demek."