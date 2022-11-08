Millenicom’da Genel Müdür Ömür Önk
Millenicom’da Genel Müdür Ömür Önk oldu. Önk, yeni görevine Eylül 2022 itibarıyla başladı.
Önk, 2019 yılında SOCAR Türkiye’ye katılarak EWE Holding’in satın alımı sürecinde çalışmıştı. Satın alım sonrası 2019 sonuna kadar vekâleten CFO görevini yürütmüştü. Önk, Temmuz 2020 itibarıyla Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Millenicom’a katıldı. 1985 doğumlu olan Önk, Şubat 2022 tarihi itibari ile vekâleten 1 Eylül 2022 itibarıyla ise asaleten Millenicom Genel Müdürü oldu.