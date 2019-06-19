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Milföyle 10 dakikada, kolay donut yapımı

Donut kısa sürede hayatımıza girdi ve çok sevildi. Bu tarifi bir de farklı bir bakış açısıyla yorumlanmış şeklini deneyin. Bayılacaksınız..

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:02
Milföyle 10 dakikada, kolay donut yapımı

Hamur işlerini, özellikle şekerli gıdaları seven bir toplum olarak, donutu benimsedik. Hazırlanması oldukça kolay ve çok lezzetli bir atıştırmalık olan donutun gerçek tarifini ''basit donut yapımı ve donutun püf noktaları'' şeklinde paylaşmıştık.

Şimdi ise ona benzer bir tarifle, leziz ve çıtır çıtır bir donut tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Malzemeler

  • 1 paket milföy hamuru
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilya

İçi için;

  • kremşanti

Üzeri için;

  • 70 gr sütlü çikolata 
  • karamelli ve sütlü çikolata parçacıkları
  • damla çikolata ya da çikolata rendesi

Kızartmak için;

  • sıvıyağ

Yapılışı

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Öncelikle milföylerin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. 

Bu sırada, yumurta, vanilya ve şekeri derin bir kap içerisinde çırpın. Ardından bir tabaka milföy hamurunun üzerine yumurtalı karışımı sürün.

Üzerine başka bir tabaka hamur serin ve kenara alarak yapışmasını bekleyin.

Elinizdeki hamurların hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra, bardak ile yuvarlak parçalar kesin. Dilerseniz bıçakla kare olarak da kesebilirsiniz. 

Ardından milföyleri kızgın yağda kızartın ve peçete serilmiş yayvan bir tabağa yerleştirin. 

Yağının süzüldüğünden ve ilk sıcaklığının çıktığından emin olduğunuzda, benmari usulü erimiş olan çikolataya milföyleri batırarak dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Soğumaya yakın diğer çikolataları da ekleyerek, buzdolabında bir süre bekletin ve ardından servis edin.

Afiyet olsun...

 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:02
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