Basit donut yapımı | Donutun püf noktaları Amerikan filmlerinde çokça rastladığımız donutların pek zorluğu yok. Yumuşak mayalı hamurunu bekletip, kızartarak dilediğiniz şekilde damak tadınıza göre süsleyip tüketebileceğiniz şirin atıştırmalıklar.

Son dönemlerde ülkemizde sıklıkla adını duyduğumuz ve tüketilen donutları evde yapmanız mümkün. Yaparken bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Geri kalan kısımlarıda oldukça kolayca halledebilirsiniz. Donut yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar - Hamuru mayalanması için gerekli sürede bekletin. Eğer oda ısınız normal sıcaklığın altındaysa hamurunuzu sararak uzun süre bekletin. - Hamuru kızarttıktan sonra yağını almayı unutmayın. - Çok sıcakken çikolataya batırmayın. - Sadece şekerli yapmak istiyorsanız, ocaktan alıp yağını süzer süzmez şekere bulayın ve sıcakken üst üste koymayın. Malzemeler 3 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı şeker

1 adet yaş maya

yarım çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yumurta Üzeri için; Eritilmiş beyaz çikolata

Eritilmiş sütlü çikolata

Şekerlemeler

Çekilmiş fındık ve fıstık içi Yapılışı Yaş mayayı süt ve su içinde bekletin. Üzerine şekeri ilave edin. Oda sıcaklığındaki yumurta ve tereyağını da ekleyip yoğurun. Unu yavaş yavaş eklerken, hamur tam toplanmadan tuzu ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Nemli bir bezle yarım saat mayalayın. Ardından 1 cm kalınlığında merdaneyle açtığınız hamuru bardak ya da kalıplarla kesin. Ortasını da bir kapak yardımıyla deldikten sonra kenarda 10 dakika bekletin. Ardından sıvıyağ içerisinde kızartarak peçete serilmiş bir kağıda çıkartıp yağından arındırın. İlk sıcağı çıktıktan sonra erimiş çikolataya batırıp şekerlemeler ve fıstıkla süsleyin. Afiyet olsun..

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