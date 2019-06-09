0553 313 94 23

Basit donut yapımı | Donutun püf noktaları

Amerikan filmlerinde çokça rastladığımız donutların pek zorluğu yok. Yumuşak mayalı hamurunu bekletip, kızartarak dilediğiniz şekilde damak tadınıza göre süsleyip tüketebileceğiniz şirin atıştırmalıklar.

09 Haziran 2019 Pazar 14:25
Basit donut yapımı | Donutun püf noktaları

Son dönemlerde ülkemizde sıklıkla adını duyduğumuz ve tüketilen donutları evde yapmanız mümkün. Yaparken bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Geri kalan kısımlarıda oldukça kolayca halledebilirsiniz. 

Donut yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar

 - Hamuru mayalanması için gerekli sürede bekletin. Eğer oda ısınız normal sıcaklığın altındaysa hamurunuzu sararak uzun süre bekletin. 

 - Hamuru kızarttıktan sonra yağını almayı unutmayın.

 - Çok sıcakken çikolataya batırmayın. 

 - Sadece şekerli yapmak istiyorsanız, ocaktan alıp yağını süzer süzmez şekere bulayın ve sıcakken üst üste koymayın.

donut yapmanın püf noktaları - donut nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 adet yaş maya
  • yarım çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yumurta

Üzeri için;

  • Eritilmiş beyaz çikolata
  • Eritilmiş sütlü çikolata
  • Şekerlemeler
  • Çekilmiş fındık ve fıstık içi

Yapılışı

Yaş mayayı süt ve su içinde bekletin. Üzerine şekeri ilave edin.

Oda sıcaklığındaki yumurta ve tereyağını da ekleyip yoğurun.

Unu yavaş yavaş eklerken, hamur tam toplanmadan tuzu ekleyin ve yoğurmaya devam edin.

Nemli bir bezle yarım saat mayalayın. Ardından 1 cm kalınlığında merdaneyle açtığınız hamuru bardak ya da kalıplarla kesin.

Ortasını da bir kapak yardımıyla deldikten sonra kenarda 10 dakika bekletin.

Ardından sıvıyağ içerisinde kızartarak peçete serilmiş bir kağıda çıkartıp yağından arındırın.

İlk sıcağı çıktıktan sonra erimiş çikolataya batırıp şekerlemeler ve fıstıkla süsleyin.

Afiyet olsun..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:25
  1. donut
  2. donut nasıl yapılır
  3. amerikan atıştırmalıkları
  4. şekerli hamurlar
  5. yumuşak hamurlu şekerleme
  6. evde donut yapımı
  7. evde donut nasıl yapılır
  8. diyet donut
  9. donut nedir
  10. donutun püf noktaları nelerdir
  11. donutun püf noktaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi
    1. Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi
    2. Gözüne diken batan kaplumbağayı..
    3. Serinlemek için suya girmişti, cesedi..
    4. İzmir’de şehide son görev
    5. Sıcaktan bunalan çocuklar Anzele..
    6. Bu gelenek yıllardır devam ediyor
    7. Lastiği patlayan araç önce takla attı..
    8. Kolpaçino filmi oyuncusu hayatını..
    9. (Özel) Kula’nın tarihine ışık tutmaya..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. Basit donut yapımı | Donutun püf..
    12. Antalya'da otomobil savcıya çarptı!
    13. İstanbul Havalimanı’nda bayram..
    14. Kayseri’yi serinleten yağmur
    15. Karşıya geçerken otomobilin çarptığı..
    16. Kepez’den 8 bin 148 öğrenciye göz..
    17. Binali Yıldırım’a sürpriz çağrı!..
    18. Dağ bisikleti: Downhill Avrupa..
    19. "Önceliğim Giresunspor"
    20. Türk Kızılay ile “Hilâl olsun Ağrı”
    21. Küçükelmalı köyünde yol çilesi
    22. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    23. Başkan Altay Milli Takımı ve..
    24. Çorum’da köy yangını: 7 ev kül oldu
    25. Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten..
    26. Otomobille motosikletli kurye..
    27. Odun yığınları ile birlikte yanarak..
    28. Engelli vatandaşın komşusu tarafından..
    29. Şahinbey zabıta ekipleri, bayramda da..
    30. Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler