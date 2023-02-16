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Ekonomi Milas’ta Orman parkı kiraya verilecek
Ekonomi

Milas’ta Orman parkı kiraya verilecek

Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Milas Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 163 No.lu Bölme içerisinde kalan Konaklamasız Denizcik Orman Parkı işletme hakkını kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 15:03:00 -
Milas’ta Orman parkı kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; parkın kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek. İhale 27/ 02 / 2023 günü saat 14 : 30’da Milas Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu’nda yapılacak.

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