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Gündem Milas'ta kaçak içki operasyonu: 144 litre ele geçirildi!
Gündem

Milas'ta kaçak içki operasyonu: 144 litre ele geçirildi!

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Milas'ta kaçak içki operasyonu: 144 litre ele geçirildi!

Muğla’nın Milas ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada durdurulan bir araçta, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 144,7 litre alkollü içki ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü çalışma kapsamında Milas’ta bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 88 şişe viski, 62 şişe rakı ve 4 şişe votka olmak üzere toplam 144,7 litre alkollü içki ele geçirildi.

Ele geçirilen içkilere el konulurken, araçta bulunan şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

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