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Yerel Milas'ta bir orman yangını daha!
Yerel

Milas'ta bir orman yangını daha!

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:06:00 -
Milas'ta bir orman yangını daha!

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
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