0553 313 94 23

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’tan Kazım Kurt’a ziyaret

Muğla Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’tan Kazım Kurt’a ziyaret

Muğla Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Muhammet Tokat’a Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da eşlik etti.Ziyaret sırasında iki mevkidaş bir süre sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ziyarette Milas Belediye Başkanı Tokat, Başkan Kurt’a Milas’ın Labranda Suyu’ndan getirdi. Başkan Kurt da Tokat’a Eskişehir’in Kalabak Suyu’ndan ikram etti.


31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt’u tebrik eden Tokat, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi. Eskişehir’i ve Odunpazarı’nı çok beğendiğini söyleyen Tokat, “Kazım Başkan, Odunpazarı’nda çok değerli ve başarılı çalışmalara imza atmış, birçoğu da Türkiye’ye örnek olan çalışmalar. Ben kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, “Muhammet Başkan’ın ziyareti beni çok mutlu etti. Kendisi 3. kez Milas Belediye Başkanı olarak seçildi. Tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:12
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da yaralı kuşlar tedavi altına alındı
    1. Van’da yaralı kuşlar tedavi altına..
    2. Elazığ’da eşyasız evde yaşayan aileye..
    3. Türk inşaat sektörü Irak pazarına..
    4. Bolu’da hafif ticari araç tıra..
    5. Tenis yaz okulu tam gaz
    6. Bangladeş'teki dang humması salgını
    7. YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi..
    8. Özel sektör doğal afetlerde sorumluluk..
    9. ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan..
    10. Taraftarlar bando eşliğinde maça davet..
    11. (Özel) 40 kişinin alınacağı BESYO..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan..
    13. Rus istihbaratından DEAŞ’ın hücre..
    14. Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden..
    15. ABD askerlerine bombalı saldırı!
    16. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!
    17. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666..
    18. Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu
    19. Uşak'ta organ bağışı
    20. Süper Lig'in efsane takımında haciz..
    21. Yeni Malatyaspor Trabzon'dan puanla..
    22. Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara..
    23. Libya'da Hafter güçlerinden 17 kişi..
    24. Akyurt’ta rekor mantar üretimi
    25. Sözleşmesiz domates eken üretici hayal..
    26. Yunusemre Belediyespor, Algu’yu..
    27. Tüm cilt tipleri için gerginlik..
    28. Muğla’da deniz ve kıyılar koruma..
    29. 10 Burda AVM’ye ödül
    30. Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar