Sırp Bakandan alçak açıklama! Ülkeyi ayağa kaldırdı!

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, "etnik temizlik" söylemi kullandığı gerekçesiyle Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'i istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye süresiz girişini yasakladı.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paunovic’in açıklamalarının Sırbistan'ın "Arnavutlara yönelik etnik temizlik projesinden hiçbir zaman vazgeçmediğini" bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

SIRP BAKAN İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Söz konusu söylemin yeni olmadığına değinen Sveçla, bunun onlarca yıldır şiddet, suç ve Arnavutların yaşadıkları topraklardan uzaklaştırılmasına yönelik girişimlere yol açan devlet politikalarının devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Paunovic’in Kosova'nın anayasal düzeni ve egemenliğine yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığına işaret eden Sveçla, bu tür söylemlerin demokratik devletler ve toplumlar tarafından sert şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

Sveçla paylaşımında, "Bugün Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak aldığım kararla Snezana Paunovic’i istenmeyen kişi ilan ettim. Paunovic'in Kosova Cumhuriyeti'ne giriş yapması veya ülke üzerinden transit geçişi süresiz olarak yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Arnavutların baskıya, katliamlara ve etnik temizliğe maruz kaldığı dönemin geride kaldığını kaydeden Sveçla, Kosova'nın anayasal düzenini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini koruyan güçlü kurumlara sahip egemen ve demokratik bir devlet olduğunun altını çizdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN SIRP BAKANA TEPKİ

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, bugün AB ile Karadağ arasında gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Sırp bakan Snezana Paunovic’in tepkilere neden olan açıklamalarına ilişkin bir soruya cevap verdi.

AB’ye aday ülke Sırbistan’da bir kabine üyesinin "Kosova’da etnik temizlik yapılmış olması gerektiğini" savunan açıklamalarının Komisyonun Sırbistan’a ilişkin görüşlerini ne yönde etkilediğine ilişkin soruya cevabında Kos, "Böyle açıklamalar karşısında söz konusu olan tek şey, sıfır tolerans olabilir. Duyduklarımız karşısında şunu açıkça söylemeliyim; Avrupa’da etnik temizliği meşrulaştıran, savunan ya da yücelten söylemlere yer yok. Şahsen, bunu söylemek zorunda kalıyor olmaktan bile dehşete düşüyorum" dedi.

AB SIRP HÜKÜMETİNİNİN TUTUMUNU YANSITMIYOR DEDİ, SIRP HÜKÜMETİ ALÇAK SÖZLERE DESTEK VERDİ

Bu tür açıklamaların insanlık onuru, uzlaşı, hesap verebilirlik ve AB’nin üzerine kurulu olduğu iyi komşuluk ilişkileri gibi değerlerle doğrudan çeliştiğini ifade eden AB Komisyonu Üyesi Kos, "Bu değerler olmadan katılım süreci de ilerleyemez. Bu açıklamalar aynı zamanda, Sırbistan’ın Kosova ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB ara buluculuğundaki diyalog kapsamındaki taahhütleriyle de çelişiyor" dedi.

Kos, "Bu durumda tek umudum, bunun sadece bir bakanın görüşleri olduğu ve Sırbistan hükümetinin resmi tutumunu yansıtmadığıdır. Siyasi liderlerden beklentimiz, sorumlu davranmaları, tahrik edici söylemlerden kaçınmaları ve güvenin, uzlaşmanın ve bölgesel istikrarın inşasına katkıda bulunmaları" ifadelerini kullandı.

Sırp bakan Paunovic’in Srebrenitsa Soykırımının yıldönümünde yayınlanan bir programda yaptığı açıklamaların medyaya yansımasının ardından Sırbistan Parlamentosu’ndaki Arnavut kökenli milletvekili Shaip Kamberi, Sırp bakanın istifasını talep etti.

SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI SKANDAL AÇIKLAMALARI SAVUNDU

AB Komisyonu Üyesi Marta Kos, bu açıklamaların tek bir bakanın görüşü olduğunu umduğunu söylerken, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Paunovic’in açıklamalarını savundu. Dacic, Kosova’da Sırpların etnik temizliğe maruz bırakıldığını ileri sürerek Paunovic’in açıklamalarını eleştirenleri ikiyüzlülük ve utanmazlıkla suçladı.

'KOSOVA'YI ETNİK TEMİZLİĞE TABİ TUTARDIM' DEMİŞTİ

Paunovic, Bosna Hersek'te 1995'te yapılan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da Sırp basınına yaptığı açıklamada, "Eğer (Slobodan) Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Paunovic, kendisine yönelik propaganda yapıldığını ve kendisinin bir "analizde" bulunduğunu savunmuş, çirkin söylemlerindeki tutumunu sürdürmüştü.

KOSOVA SAVAŞI VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda (1998-1999), çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

KAYNAK : AA, İHA