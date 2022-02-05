Milano derbisi karıştı! 4 dakikada her şey değişti
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan, deplasmanda Inter'i 2-1'lik skorla yendi. 38. dakikada 1-0 öne geçen Inter, 73. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan çıkmasıyla oyundaki üstünlüğünü yitirdi.
Karşılaş 38. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ivan Perisic, Inter'i 1-0 öne geçiren golü attı. 73. dakikada milli futbolcumuz oyundan çıkarken bu andan itibaren Inter oyundaki tüm üstünlüğünü kaybetti. 74 ve 78. dakikada Olivier Giroud attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
İtalya'da zirve kızıştı
Bu sonucun ardından Milan puanını 52'ye yükseltti ve 53 puanlı lider Inter'in ardından 2. sırada yer aldı.