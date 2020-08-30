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Spor Milan'dan flaş İbrahimoviç kararı
Spor

Milan'dan flaş İbrahimoviç kararı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 16:27:00 -
Milan'dan flaş İbrahimoviç kararı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile yeni bir karar aldı.

Milan, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımından transfer ettiği Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

38 yaşındaki yıldız bir yıl daha kadroda tutulacak.

Geçen sezon 18 maçta forma giyip 10 gol atan İbrahimoviç’in yaklaşık 7 milyon avro kazanacağı iddia edildi.

Yıldız futbolcu kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Kendini evinde hissettiğini belirten İbrahimoviç, takıma ve teknik direktöre Milan'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğinin altını çizdi.

İbrahimoviç, hedefleri için çok çalışacağını söyledi.

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