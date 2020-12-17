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Spor Milan rekor kırdı
Spor

Milan rekor kırdı

İtalya'da sezonun flaş takımı Milan, şu ana kadar çıktığı maçların hiçbirinde ikiden az gol atmadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:12:00 -

Eski günlerine geri dönüş sinyali veren Milan, Serie A'da coşkulu bir sezon geçiriyor.

Son olarak Genoa deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar 28 puanla liderliğini sürdürürken lig tarihinde bir rekora da imza attı.

Opta verilerine göre, Serie A'da çıktığı son 14 maçta 2 ve üstü gol bulan Milan, Torino'nun 13 maçlık rekorunu kırdı. Bu sezon ligde çıktığı tüm maçlarda iki gol ve üstünde skor üreten Milan, geçen sezonun son iki haftasında da aynı başarıyı gösterdi.

Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Stefano Pioli'nin ekibi toplam 27 gol bulurken kalesinde ise 13 gol gördü.

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