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Spor Milan kupada yarı finale çıktı
Spor

Milan kupada yarı finale çıktı

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Lazio'yu 4-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 03:48:00 -
Milan kupada yarı finale çıktı

Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakalarına, Milan-Lazio karşılaşmasıyla devam edildi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçta, ev sahibi kırmızı-siyahlı takım, başkent ekibini 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Rafael Leao, 41 ve 45+1. dakikada Olivier Giroud ve 79. dakikada Frank Kessie attı.

Bu sonuçla Milan, kupada tur atladı ve yarı finalde ezeli rakibi Inter ile eşleşti.

İtalya Kupası çeyrek finalinde bugün Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları oynanacak.

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