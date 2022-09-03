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Spor Milan-Inter maç sonucu
Spor

Milan-Inter maç sonucu

İtalya Serie A'nın 5.haftasında Milan ila Inter karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 21:47:00 -
Milan-Inter maç sonucu

Serie A'da heyecan 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Milan-Inter maç sonucu

Giuseppe Meazza'da TSİ 22.00'de başlayan maçı Milan 3-2 kazandı.

Inter 21.dakikada Brozovic'in golüyle öne geçti: 0-1

28'de eşitliği Rafael Leao sağladı: 1-1

54'te Giroud ev sahibini öne geçirdi: 2-1

60.dakika sahneye bir kez daha Rafael Leao çıktı: 3-1

67'de Dzeko farkı 1'e indirdi: 3-2

Maçta başka gol olmayınca Milan sahadan 3 puanla ayrıldı.

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