Milan-Inter maç sonucu
İtalya Serie A'nın 5.haftasında Milan ila Inter karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Serie A'da heyecan 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Milan-Inter maç sonucu
Giuseppe Meazza'da TSİ 22.00'de başlayan maçı Milan 3-2 kazandı.
Inter 21.dakikada Brozovic'in golüyle öne geçti: 0-1
28'de eşitliği Rafael Leao sağladı: 1-1
54'te Giroud ev sahibini öne geçirdi: 2-1
60.dakika sahneye bir kez daha Rafael Leao çıktı: 3-1
67'de Dzeko farkı 1'e indirdi: 3-2
Maçta başka gol olmayınca Milan sahadan 3 puanla ayrıldı.