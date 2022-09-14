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Spor Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman CANLI İZLE
Spor

Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi E Grubu 2.hafta maçında Milan sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Maçı izlemek isteyenler ise Milan-Dinamo Zagreb maçının saat kaçta başlayacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 15:28:00 -
Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E Grubu ikinci hafta maçında Milan ile Dinamo Zagreb karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman CANLI İZLE

Milan ile Dinamo Zagreb 14 Eylül Çarşamba akşamı karşılaşacak. TSİ 19.45'te başlayacak olan maçı Exxen, CBC Sport ve TV 8,5 naklen yayımlayacak.

Milan:  Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud

Dinamo Zagreb: Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic

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