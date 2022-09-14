Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi E Grubu 2.hafta maçında Milan sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Maçı izlemek isteyenler ise Milan-Dinamo Zagreb maçının saat kaçta başlayacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E Grubu ikinci hafta maçında Milan ile Dinamo Zagreb karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Milan-Dinamo Zagreb maçı ne zaman CANLI İZLE
Milan ile Dinamo Zagreb 14 Eylül Çarşamba akşamı karşılaşacak. TSİ 19.45'te başlayacak olan maçı Exxen, CBC Sport ve TV 8,5 naklen yayımlayacak.
Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud
Dinamo Zagreb: Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic