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Aktüel Mil-Diyanet-Sen'den Cumhuriyet'e tokat gibi "Diyanet" cevabı
Aktüel

Mil-Diyanet-Sen'den Cumhuriyet'e tokat gibi "Diyanet" cevabı

Mil-Diyanet-Sen, Cumhuriyet Gazetesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na attığı çamura tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 17:09:00 -
Mil-Diyanet-Sen'den Cumhuriyet'e tokat gibi "Diyanet" cevabı

 yeniakit  Ankara 

Diyanet düşmanı Cumhuriyet Gazetesi’nin geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Zina” fetvasını çarpıtarak yayınlamasına cevap veren Mil-Diyanet-Sen, "Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği ‘zina’ ile ilgili bir fetva üzerinden konuyu manşetlerine, ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşıyan Cumhuriyet, Sözcü ve Din/Diyanet düşmanı çevreler, aziz milletimizin göz bebeği Diyanet hakkında binlerce sinkaf’lı küfür ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yapmışlardır.

‘Özgürlük’ adı altında erkek erkeğe, kadın kadına sapkın ilişkileri normalmiş gibi empoze ederek toplum ahlakını dinamitleyen Cumhuriyet ve Sözcü gibi laik yobaz din cahili çevreler, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği fetva üzerinden aziz milletimizi ve dini değerlerini hedef almışlardır. Sürekli öküz altında buzağı aramakla meşgul bu eş cinsel LGBT sevici laik yobazlar, kendi ahlaksızlıklarını görmezden gelerek sürekli Diyanet’e itibar suikastı düzenlemekle, cami duvarına toslayan bir fare gibi Diyanet ve din görevlileriyle alakalı yaptıkları her haberde hadlerini aşarak dini değerlerimizi yok saymışlardır.

Bu karanlık zihniyetin mensupları ve yayın organları bunu ilk defa yapıyor değillerdir. Her defasında Din İşleri Yüksek Kurulu’nu ve verdiği fetvaları halkımızın gözünde itibarsızlaştırmak için sürekli dezenformasyon yaparak konuyu mecracından ve bağlamından çıkarmak suretiyle algı oluşturmaktadırlar. Zina ile nikah arasındaki farkı bilmeyecek kadar dine ve dini değerlere uzak olan bu laik yobaz çevreler, konuyu “Diyanet baldız ile zinaya onay verdi” şeklinde iftira atarak, utanmadan ve sıkılmadan medyaya servis etmişlerdir.

Ahlak Bekçisi rolü oynayan bu yobaz kafalılar keşke bir de kendi mahallelerinde yapılan ahlaksızlık ve sapıklıkları görebilseler. Ey Cumhuriyet Gazetesi! Siz kimsiniz ki bize ahlak dersi veriyorsunuz? Siz önce karanlık sicilinize bakınız ve sonra konuşunuz. Tertemiz Diyanet’i ağzına abdestsiz alma! Yazıklar olsun sizin zihniyetinize ve haber anlayışınıza" ifadelerini kullandı.

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