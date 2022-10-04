YENİ AKİT ANKARA

Manevi İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu’na bağlı Mil Büro-Sen 1’nci il ve ilçe Başkanları toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı.

“MİL-SEN’i alternatif olarak ortaya koyacağız”

Toplantı da katılımcılara hitap eden Mil Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, “Ne olursa olsun ağzınızdaki su, bu kocaman ateşi söndürmese bile biz haktan yana olduğumuzu bir karınca misali göstermek mecburiyetindeydik. Bunu gösterdik ve bugün de sabırla ektiğimiz tohumlarının meyvelerinin çiçeklerinin yeşerdiğini hep birlikte görmüş oluyoruz. Bu yeşerme bizi öyle cesaret verdi ki, şunu da görmüş olduk kapıyı çalarsak olur, o kapı açılır diye biz bu çalışmaları her gün bir adım öteye götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Sendikamız 9 ayda yüzde bin büyüdü, daha da büyüyeceğimizden eminim, biz alternatifiz dediğimizden korkuyorlar, diğer sendikaları korkutuyoruz, onlara bir şeyleri hatırlatmaya başladık, selam vermediklerine selam vermeye başladılar, oysa bir davaları varmış bunu hatırlattık. Bugün buraya toplanmamızın çok büyük önemi var, 10 yıl boyunca sendikacılık yapıp da il başkalarını toplayamayan sendikalar var, güya bu sendikalar sorun çözeceklermiş, onlar sadece konuşuyorlar. Çok kibirlendiler, ama biz güçlendikçe onların kibir dağlarını yıkacağız. Sendikal faaliyetlere başladığımızda bizi zorlayan bir başka sendikanın büyüklüğü değildi, daha önce güvenilen inanılan kişilerin maalesef sendikacılık adına kötü izlenimler bırakması adına sizde onlar gibi olacaksınız sizin de onlardan farkınız kalmayacak diyenler oldu, bizim tek cevabımız oldu bizi başka sendikalarla karıştırmayın biz sendikacılığı ilkesel hareket olarak görüyoruz. Biz bu sendikacılığı insana azalan güveni tekrar tesis etmek için, sendikalara olan güveni yeniden tesis etmek için sendikaların da olması gereken noktaya tekrar taşınması için yapıyoruz dedik, başardık. Şimdi diğer sendikalar 3600 ü konuşmak zorunda kalıyorlar, maaş zammı ile ilgili talepte bulunmak zorunda kalıyorlar, eskiden umurlarında değildi, bir 3’lü var yiyelim, içelim, gezelim kimse sorgulamasın, hükümetin verdiklerinin üzerine çöküveririz, biz yaptık deriz, kötü olursa da hükümet yaptı deyiveririz, bu sendikacılık anlayışı bundan sonra tutmaz, bundan sonra ne tutacak il il, ilçe ilçe, ilmek ilmek işleyerek Mil Sen’i alternatif bir sendika olarak ortaya koyacağız. “ dedi.

Çelik şöyle devam etti; “ Biz benzeşmeyeceğiz, neye benzeşmeyeceğiz kirmenmiş sendikacılığa benzeşmeyeceğiz, vefasızlığa benzeşmeyeceğiz, yalan vaadler üreten sendikalara benzeşmeyeceğiz, hallederiz kadir mantığıyla üye yapanlara benzeşmeyeceğiz, dostunu kendi menfaati için satanlara benzeşmeyeceğiz. Kapıları çalacağız, açılmayacak bir daha çalacağız, gene açılmayacak biz çalmaktan vazgeçmeyeceğiz, bizim görevimiz çalmak, kapıyı açtıracak biz değiliz, ne zaman vakti gelecek o kapı o gün açılacak o kapı açıldığın da bir bakacağız biz bir adım atmışız, mesele bize beş adım gelmiş, Allah emek veren kimsenin emeğini zayi etmedi, bundan sonra da zayi etmeyecektir, ilk çıktığımız günden itibaren insan inandığı davanın delisi olmalı ki, başarıya ulaşsın, siz inandığınız davanın delisi olmazsanız asla başarıya ulaşamazsanız, kalpten kalbe yollarla gideceğiz”