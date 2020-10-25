Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 1224 kadın girişimciye destek verdi

KASTAMONU (AA) - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da dar gelirli 1224 kadına 6 milyon 700 bin lira kredi verdi.

Mikrokredi Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, mikrokredi Kastamonu şubesinin 2011 yılında 77. şube olarak faaliyetlerine başladığını söyledi.

Mikrokredinin dar gelirli kadınların kendi başlarına gelir getirici faaliyetlerde bulunması için küçük çapta verilen sermaye tutarı olduğunu belirten Yılmaz, "Kastamonu şubemizde 2011 yılından bu yana 1224 kadına 6 milyon 700 bin liralık bir mikrokredi dağıtımı gerçekleştirildi. 5 milyon 700 bin liralık kısmı geri temin edildi. Baktığımızda yüzde 100'lük bir geri teminin sağlandığını görmekteyiz." dedi.

Bu sene 1,5 milyon liralık mikrokredi dağıtımı gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "Şu anda 414 mikro girişimciyle hala aktif olarak devam etmekteyiz. 414 mikro girişimcimiz aldığı kredi ile aile bütçelerine katkı sağlayarak girişimciliklerini sürdürmektedir." diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Kredinin bir insan hakkı olması mikrokredinin temel felsefesidir. Ticari bankalar teminat ve kefalete yani sağlanan güvenceye göre kredi verirken, mikrokredi programı ise insana kredi verilmesini esas almaktadır. Ticari bankalardan kredi alırken, ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız. Mikrokredi de ise ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır anlayışı hakimdir." değerlendirmesinde bulundu.