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Aktüel

Mikrofonlardan moral aşılayacaklar

Koronavirüs salgını neticesinde evden çıkmayan topluma moral vermek isteyen radyocular, kampanya başlattı.

2020-04-20 15:49:58 -
Mikrofonlardan moral aşılayacaklar

Koronavirüs salgını neticesinde evden çıkmayan topluma moral vermek isteyen radyocular, kampanya başlattı.


Dünya genelinde başlayan koronavirüs salgını neticesinde toplumda oluşabilecek korku ve panik havasını engellemek isteyen radyocular güzel ve pozitif şarkılarla halkın moralini üst düzeyde tutmayı hedefliyor. Söz konusu kampanya virüsün olmadığı günlere kadar sürecek.


Kampanyayı duyuran Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı ünlü sunucu Yusuf Erbaş, “Böyle zor günlerde milletimize moral destek verelim, güzel şarkılar çalarak enerjilerinin düşmemesi için çaldığımız şarkılar ve anonslara özel önem veriyoruz” dedi.

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