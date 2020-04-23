Mikrodalgalar kullanılarak pil teknolojisi geliştirildi

ABD'deki Purdue Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, mikrodalgalar kullanarak yenilenebilir enerji dönüşümü ve enerjinin depolaması için yeni bir pil teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen yeni teknolojinin geri dönüşümde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Purdue Araştırma Vakfı ile birlikte pil teknolojileri üzerine çeşitli çalışmalar yürüten Doç. Dr. Vilas Pol, geri dönüştürülebilir polimerlerden biri olan polietilen teretalatı pil bileşenlerine dönüştürmek amacıyla geliştirilen yöntem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geliştirilen yeni pil teknolojisiyle birlikte iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan toplumsal farkındalığı artırmaya yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Pol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Polietilen tereftalatı, disodyum tereftalata dönüştürmek için ultra hızlı bir mikrodalga ışıma işlemi kullanıyoruz ve bunu pilin anot malzemesi olarak kullanıyoruz."

Yeni teknolojinin geliştirilmesi için kullanılan malzemelerin düşük maliyetli, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir olduğunu ifade eden Pol, açıklamasına şöyle devam etti: "Mikrodalga tekniğinin organik reaksiyonlar üzerindeki uygulanabilirliği, hızlı reaksiyon sürecinin avantajı nedeniyle son zamanlarda dikkat çekti. Standart ev tipi bir mikrodalga fırında PET'in 120 saniye içinde disodyum tereftata tam dönüşümünü gerçekleştirdik."