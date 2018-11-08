Mikrodalga mikropları öldürüyor...



Yapılan bir araştırma, mikrodalga fırının, mutfakta kullanılan bulaşık bezleri ve fırçalardaki hastalık kaynağı virüs ve bakterileri öldürdüğünü ortaya koydu.

Florida Üniversitesi çevre mühendisliği bölümünde profesör Gabriel Bitton, insanların, bulaşık bezlerini ve fırçalarını temizlemek için onları sık sık bulaşık makinesinde yıkadıklarını, ancak bu gereçlerin gerçekten dezenfekte edilebilmesi için mikrodalga fırının kullanılması gerektiğini söyledi.

Mikrodalga, tam güçle iki dakika, süngerlerde yaşayan patojenlerin % 99'undan fazlasını öldürmek veya nötralize etmek için yeterli oldu.

Bunu evde yaparsanız bir yangın çıkmasını önlemek için bez veya süngerin su ile ıslatıldığından emin olun ve en fazla 2 dakika tutun. Ve asla mikrodalganın içine metal koymayın. Çıkarmak için ya maşa kullanın ya da çıkarmadan önce soğumasını bekleyin kendinizi hırpalayın.