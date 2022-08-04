Mikrodalga fırınlar nasıl temizlenir? Mikrodalga fırın sirke ile nasıl temizlenir?

Mikrodalga fırınları, mutfaklarımızın olmazsa olmazı, teknolojinin bize sunduğu, hayatımızı pratikleştiren ürünlerden biridir. Piyasadaki fırın temizleyicilerin çoğu kimyasal madde içerir, ayrıca solunumla ciğerlere, gözlere, cilde temas ederek zarar verirler. Fırında pişirdiğimiz yemeklere etkide bulunarak sağlığımızı tehdit ederler. Kullananlarbilir, mikrodalga fırınları temizlemek sinir bozucudur. Ama çözümsüz değil.

Mikrodalga fırın temizliği

Bir kasenin (mikrodalgaya dayanıklı olması şart) yarısına kadar su doldurun. Bir limonu ikiye kesip, limonların suyunu sıkın, su dolu kasenin içine dökün. Bu kabı fırının içine koyup 3 5 dakika ısıtma modunda çalıştırın. Sonra 5 dakika bekleyin. Su kaynayacak ve limonun içindeki asit sayesinde, buhar mikrodalga fırının içindeki kirlerin çözünmesini sağlayacak. Kapağı açın, ve artık fırınınızı silebilirsiniz. Dikkatli olmalısınız, çünkü çok sıcak olacaktır. Kağıt havlu ya da nemli bir bez kullanabilirsiniz. Normalde çıkmayacağını düşündüğünüz lekeler, basitçe, ovalamadan, kollarınız halsiz kalmadan, tamamen çıkmış olacak. Ama eğer çıkmayan lekeler olursa, bezi limonlu suya batırıp ıslatarak tekrar silmeyi deneyin.

Aslında mikrodalga fırınınızı temizlemenin birkaç farklı yolu vardır, ancak sirke hem ucuz hem de oldukça pratiktir.

Damıtılmış beyaz sirkenin pH'ı 2.4 civarında olduğundan oldukça asidik bir yapıya sahiptir. Sirkenin temizlik için tercih edilmesi de zaten asidik olmasıdır. Sirke, su ile seyreltilmeye ihtiyaç duyar.

Sirke asiditesi, tutkal kalıntısı, sabun pisliği, sert su lekeleri ve mikrodalga fırının içindeki sıçrayan her şey dahil olmak üzere her türlü lekeyle başa çıkmada size yardımcı olur.

Mikrodalga fırın sirke ile nasıl temizlenir?

Malzemeler

Mikrodalga güvenli küçük kase veya ölçüm kabı

Sirke

Sünger

Temiz, kuru bulaşık havlusu veya temizlik bezi

Uygulanışı

Mikrodalga için güvenli bir ölçüm kabına veya kaseye yaklaşık 2 bardak su ve 2 yemek kaşığı sirke koyun ve karıştırın. Kaseyi mikrodalgaya koyun. Mikrodalgayı çalıştırın 5 dakika boyunca sıvının kaynamasına izin verin. Mikrodalga kapağını hemen açmayın; içeride hapsolmuş buhar, lekelerin gevşemesine yardımcı olacaktır. 2 ila 3 dakika kadar da bu şekilde çalışmadan bekletin. Kapağı açın ve kaseyi dikkatlice çıkarın. Mikrodalga fırınınızın içini silmek için temiz bir sünger kullanın. Süngeri su ve sabun ile hazırladığınız karışıma batırın. Mikrodalganıza son bir dokunuş yapmak için temiz bir havlu kullanarak, kalan sabun kalıntılarından arındırın.

Mikrodalga fırınınızın kapağını temizlemek için karbonat kullanın. Çeyrek su bardağı karbonatı bir su bardağı su ile karıştırın. Bu karışımı, sünger yardımıyla fırının camına yayın. 20 dakika bekleyip süngeri nemlendirerek silin.

Ekonomik ve pratik, fırına hiç zarar vermeyen bu uygulamalar ile içiniz rahat ederek mikrodalga fırınınızı kolayca temizleyebilirsiniz.