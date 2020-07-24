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Spor

Mike Tyson ringlere geri dönüyor

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson (Malik Abdülaziz), Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:29:00 -
Mike Tyson ringlere geri dönüyor

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Mike Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

Sadece 6 kez yenildi

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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