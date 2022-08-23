Miha Zajc: Kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 4-2 galip ayrılırken Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Zajc, "Önemli bir 3 puandı bizler için, zor bir maç olduğunu da söyleyebilirim. Ama sonuç olarak bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de lider durumdayız." dedi.

"Kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum"

Zor bir maç olduğununda altını çizen Miha Zajc, "Oyun anlamında zor bir maçtı. Ama kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum. 2. yarıda da özellikle son dakikalarda özellikle yarattığımız şanslar vardı. Sonuç olarak galip geldiğimiz için mutluyuz. Maç maç daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum ve kendimizi geliştiriyoruz." sözlerini dile getirdi.