  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok! Gelecek Partili başkanlardan toplu istifa

Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya skandal 'erişim engeli' kararı! Şoke eden gerekçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen tayini duyurusu

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan başıboş köpek çıkışı!

Bak sen şu Saadetliye! Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıp FETÖ'cüleri sevindirdi..

Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan panel! Norveç'in başkenti Oslo'da 5'inci toplantı!

Savcı Sayan'dan bomba 6'lı masa çıkışı! 'Bunlar Bakanlar Kurulu'nu ancak iki yılda..'

Kızı bombalı saldırıda öldürülmüştü... Putin'in akıl hocası ilk kez konuştu

Yurt dışı fonlu Ruşen Çakır'dan sapkınlara destek! LGBT'lilere özel haber bülteni..
Spor Miha Zajc: Kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum
Spor

Miha Zajc: Kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla yendi. Miha Zajc maç sonrası açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 03:46:00 -
Miha Zajc: Kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 4-2 galip ayrılırken Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Zajc, "Önemli bir 3 puandı bizler için, zor bir maç olduğunu da söyleyebilirim. Ama sonuç olarak bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de lider durumdayız." dedi.

"Kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum"

Zor bir maç olduğununda altını çizen Miha Zajc, "Oyun anlamında zor bir maçtı. Ama kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum. 2. yarıda da özellikle son dakikalarda özellikle yarattığımız şanslar vardı. Sonuç olarak galip geldiğimiz için mutluyuz. Maç maç daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum ve kendimizi geliştiriyoruz." sözlerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23