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Spor Miha Zajc geri dönüyor!
Spor

Miha Zajc geri dönüyor!

Fenerbahçe'de son haftalarda ilk 11'in değişmez ismi haline gelen Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:56:00 -
Miha Zajc geri dönüyor!

Fenerbahçe'de son haftalarda ilk 11'in değişmez ismi haline gelen Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı.

Bu sezon Vitor Pereira yönetiminde başarılı bir performansa imza atan Miha Zajc için Çizme'den flaş bir transfer iddiası geldi. 

İtalyan basınından alınan bilgilere göre; Genoa geçen sezon kiralık olarak formasını geyen Sloven orta alan oyuncusu için harekete geçti.

Serie A'da kalma mücadelesi veren Genoa'nın orta alanda büyük problemler yaşadığını belirten gazeteler, ara transfer döneminde teklif hazırlığı yapıldığını belirtti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Miha Zajc 2 gol atarken, asist yapamadı. Teknik direktör Pereira'nın genç futbolcuyu takımda tutmak istediği ve yönetime de bu yönde bir rapor sunacağı ifade edildi.

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