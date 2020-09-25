Migros tedarikçileri ile gıda israfına dur diyecek

İSTANBUL (AA) - Sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda çalışmalarına yön veren Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik dünya çapındaki “10x20x30” girişimine Türkiye’den katılan tek perakende şirketi oldu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Migros, gıda israfının önlenmesi alanında önemli bir çalışmaya imza attı.

Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute –WRI) tarafından başlatılan “10x20x30” girişimine katılan tek Türk perakende şirketi olan Migros, 2030 yılına kadar gıda imha oranını yüzde 50 azaltma taahhüdüne 20 gönüllü tedarikçisini de dahil etti.

80’den fazla ülkede yürütülen projede dünya çapında 10 büyük gıda perakendecisinin yanı sıra gıda hizmet sağlayıcısı iki firma yer alıyor.





- Migros’un 20 tedarikçisinden gıda atığını azaltma sözü





Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yer alan gıda imhalarının azaltılması hedefinin desteklenmesi amacıyla kurulan girişime katılan Migros, kendi operasyonlarının yanı sıra tedarikçilerinin de gıda atıklarını azaltmak için mücadele ediyor.

Projeye gönüllü olarak dahil olan 20 Migros tedarikçisine gıda atıklarını azaltmaları amacıyla yıl sonuna kadar globaldeki çalışmalar hakkında bilgi verilecek, eğitimler düzenlenecek ve ton bazında ölçümleme yapılabilmesi için Küresel Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme Protokolü’nün kullanımı sağlanacak.

Migros ayrıca WRI tarafından oluşturulacak ATLAS programında tedarikçilerin gıda atıklarının kayıt altına alınmasına rehberlik edecek.

Migros’un daveti ile gönüllü olarak girişime katılan tedarikçi şirketler ise şöyle:

"AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri, Agrobay Seracılık, Cemre Ekolojik Sebze Meyve, Coca Cola İçecek, Eti, Gedik Piliç, Güres Grup, Kor Yumurta, La Lorraine Unlu Mamuller, Meysan, Nestle, Torku (Panek, Panagro), Sağdıçlar (Bando), Sek Süt, Seyran Gıda, Sütaş, Şölen, Tat, Tadım, Ülker."





- “Tedarikçilerimizle 2030 hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, gıda kaybı ve israfının dünyada çok önemli rakamlara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

“Her yıl dünyada üretilen tüm gıdanın üçte biri israf oluyor. Yılda 1 milyar tondan fazla gıda kaybedilirken veya israf edilirken, 9 kişiden 1'i yetersiz besleniyor. İçinden geçtiğimiz bu olağan dışı süreç bize sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin önemini bir kez daha hatırlattı. Sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik önceliklerimizi Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda takip ediyoruz ve bir gıda perakendecisi olarak sürdürülebilir tarım ve gıda kaynaklarının verimli kullanımı ile birlikte gıda israfının önlenmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Gıda kayıp ve imhalarımızı azaltmak ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak için beş senedir ölçümleme, analiz ve iyileştirme çalışmalarımıza hız verdik.”

Aynı zamanda Consumer Goods Forum’un (CGF) Dünya Perakende Başkanlığını üstlenen Özgür Tort, “CGF çatısı altında Gıda İsrafının Önlenmesi koalisyonunda aktif rol alarak, dünyanın önde gelen üretici ve perakendeci firmalarıyla bu alanda çözümler geliştiriyoruz. Bu bağlamda, 2018 baz yılındaki gıda imha tonajımızın gıda satış tonajımıza oranını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de yıllar önce başlatmış olduğumuz Gıdaya Saygı, Sağlıklı Yaşam Yolculuğu, Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza gibi projelerimizle birlikte dünyaya referans olan birçok proje hayata geçirdik.

Son olarak, dünya çapında yürütülen “10x20x30” girişimine 20 tedarikçi firmamızla birlikte katılarak, Türkiye’yi temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu girişim ile perakendeci ve üretici firmalar güçlerini birleştirip etki alanlarını daha da genişletiyorlar. Bu girişime katılarak 2030 hedefimizi destekleyen tüm tedarikçi firmalarımıza teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Migros gıda imha oranlarını azaltmak için otomatik sipariş sistemi, inovatif paketleme yöntemleriyle ürünlerin raf ömrünün uzatılması, olgun meyve-sebzeler de dahil olmak üzere tüm ürünlerde son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin indirimli satışı gibi operasyonel iyileştirmelere odaklanıyor.

Hala satışa dönmeyen gıda ürünlerini ise öncelikli olarak, dijital bir web tabanı üzerinden gıda bankaları, sosyal marketlere bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İnsan tüketimine tercih edilmeyen ama tüketilebilir ürünleri sokak hayvanlarının beslenmesi, hala kalan organik atıkları ise enerji üretimi için kullanıyor.

Migros ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik kurulan Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık girişiminin de destekçileri arasında yer alıyor.