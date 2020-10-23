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Ekonomi Migros Mkolay ile 30 saniyede temassız ödeme
Ekonomi

Migros Mkolay ile 30 saniyede temassız ödeme

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:52:54 -
Migros Mkolay ile 30 saniyede temassız ödeme

İSTANBUL(AA) - Migros Mkolay uygulaması ile müşteriler, mağazada alışveriş yaparken ürünlerin barkodunu cep telefonlarındaki uygulama ile okutup, ödemesini 30 saniyede jet kasalardan yapabiliyor.

Migros'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin fiziksel mağazalarda kendi akıllı telefonlarını kullanarak alışverişlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan Mkolay uygulamasına, alışverişte devrim yaratacak bir özellik eklendi. Türkiye’de bir ilk olarak Migros tarafından hayata geçirilen Mkolay uygulamasında daha önce müşteriler sepetlerine attıkları ürünleri telefonlarından okutabiliyor, kasaya gitmeden toplam alışveriş tutarını takip edebiliyordu.

Uygulamaya eklenen yeni özelliklerden ilki olan ödeme sürecinin jet kasaya entegre edilmesi ile müşteriler artık tüm alışveriş sürecini kendi yönetebiliyor. Poşetleme, alışveriş esnasında yapıldığı ve kasada bekleme süresi olmadığından zaman kazandıran bu yenilik, müşterilere büyük kolaylık sunuyor.

Çok daha kullanıcı dostu haline gelen uygulamada, sepet büyüklüğü ne olursa olsun müşteriler, jet kasaya geldiğinde ürünlerini kasadan tekrar geçirmeden ekrandaki QRr kodu okutarak ödemelerini başlatıyor ve sadece 30 saniyede tamamlayabiliyorlar. Böylece içinden geçtiğimiz hassas dönemde tamamen temassız bir alışveriş ve ödeme deneyimi mümkün oluyor.

Mkolay’ı kullanan müşteriler ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda, Migros müşterilerinin yüzde 98’i temassız alışveriş yapmaktan memnun olduklarını belirttiler.

Ayrıca müşterinin hangi mağazadan alışveriş yaptığı konum üzerinden otomatik olarak bulunabiliyor. Bu özellik ile müşteriler, mağaza girişinde mağazaya özel QR kodu okutmadan, yalnızca konum özelliğini kullanarak alışverişlerine başlayabiliyor. Mkolay’ın yakın zamandaki geliştirme planlarında ise Migros müşterilerinin alışveriş esnasında güncel kampanyalar hakkında haberdar edilerek “Gör İnan” kampanyası gibi fırsatların daha kasaya gitmeden bildirilmesi yer alıyor.

Hızla Türkiye’deki tüm Migros Jet kasalarına yaygınlaşacak Mkolay uygulaması, şu an 13 farklı ilde 62 mağazada kullanılabiliyor.

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