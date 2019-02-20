Migren aşısı lâfı tamamen tuzak!

Şimdi bir de aşı olursanız migreninizden kurtulursunuz gibi özel hastane tuzağı çıktı. "Tuzak" diyoruz çünki, ABD'de uygulanan ve bizimkiler aşı dediği uygulama denemelerde 3 ayda ancak %40-50 arasında olumlu sonuç verdi.

Geçmişte tedavi edilemeyen birçok hastalığın biyolojik ilaçlarla artık tedavi edilebildiğini biliyoruz. Ancak bu ilaçlar araştırma geliştirme süreçleri ve üretim maliyetleri dolayısı ile hayatı tehdit eden hastalıkların kullanımına önceliklidir.

Migren için tanımlanan ilaçta biyolojik ilaç grubundadır ve temel olarak "aşı" değildir. Migreni tamamen tedavi etmesi ve sonlandırması gibi bir durum yok!.

Bu ilaç trigeminal sinir uçlarından salınan ve damarların genişlemesine sebep olan cgrp maddesinin bağlandığı damar üzerindeki alıcıları bloke ediyor.

Boş umuda kapılmayın

Aylık baş ağrılı gün sayısının 4-15 arasında olduğu hastalarda ayda bir enjeksiyon uygulaması ile 3. ayda hastaların yaklaşık %40’ında %50 oranında migren baş ağrılı gün sayısını azaltmıştır. Ayrıca hayat tarzı değişikliği yapmanız da gerekmektedir.

Ülkemizde bu tedavi henüz bulunmamaktadır ve Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmemiştir. Reklamlara, duyumlara aldanıp umuda kapılmamalısınız.