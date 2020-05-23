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Midyat’ta uyuşturucu operasyonu

Mardin’in Midyat ilçesinde sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmada, bir şahıs üzerinden 8 parça halince 1 kilo 325 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:16:45 -
Midyat’ta uyuşturucu operasyonu

Mardin’in Midyat ilçesinde sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmada, bir şahıs üzerinden 8 parça halince 1 kilo 325 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmada, bir şahsın üzerinden 8 parça halinde 1 kilo 325 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.


Polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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