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Aktüel

Midyat’ta kumar oynayan 21 kişiye 69 bin lira ceza

Mardin’in Midyat ilçesinde, kumar ve bahis oynayan ile oynatanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:37:08 -
Midyat’ta kumar oynayan 21 kişiye 69 bin lira ceza

Mardin’in Midyat ilçesinde, kumar ve bahis oynayan ile oynatanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir eve düzenlenen baskında sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye 69 bin 300 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bahis ve kumar oynatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda evde kumar oynatıldığı tespit edilen bir yere baskın düzenlendi. Baskında, 21 şahsa kumar oynamaktan, 1 şahsa da kumar oynanması için yer temin etmekten işlem yapıldı.


Öte yandan şahıslara Hıfzıssıhha Kanuna istinaden 21 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 69 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

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