0553 313 94 23

Midyat’ta itfaiye ekipleri ‘sıfır yangın’ için seferber oldu

Mardin’in Midyat ilçesi merkez ve mahallerinde son zamanlarda artan ot, orman ve anız yangınlarına karşı ‘sıfır yangın temiz hava’ sloganıyla çalışmalara başlayan Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

11 Haziran 2019 Salı 11:52
Midyat’ta itfaiye ekipleri ‘sıfır yangın’ için seferber oldu

Mardin’in Midyat ilçesi merkez ve mahallerinde son zamanlarda artan ot, orman ve anız yangınlarına karşı ‘sıfır yangın temiz hava’ sloganıyla çalışmalara başlayan Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.


Midyat İtfaiye Grup Amirliği, son günlerde artan yangınlara ilişkin vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı. Midyat İtfaiye Grup Amiri Murat Aslan, kış ve bahar aylarının bol yağışlı geçmesi sonucu yabani ot ve ekinlerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Aslan, “Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde, ot ve ekinler kurudu. Ot, anız ve ekin yangınlarının olmaması için vatandaşlarımızdan ricamız, araçla seyir halindeyken yanan sigaralarını dışarı atmamalarını istiyoruz. Mesire ve piknik alanlarında, yakılan ateşi tamamen söndürmemiz gerekiyor. Cam şişeleri rastgele doğaya atmayalım. Unutmayalım ki, her yangın çiftçilerimizin bir yıllık emeğidir. Bunun yanında yanan ot ve anızların içinde yaşayan hayvanların yanarak ölmelerine sebep olmamak için daha dikkatli olalım. Kamu kurum müdürlerinden de ricamız olacak bize destek vermeleri yönünde. Çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak için daha dikkatli olalım, geleceğimizi yakmayalım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk beş ayda azaldı
    1. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    2. İran'daki çekirge istilasında "yeni..
    3. Karşıyakalı ‘masterler’ sahaya iniyor
    4. Kaşlarınızı gürleştirmek için bu..
    5. Moldova’daki siyasi kriz
    6. Yavru karacalar, fındık bahçesinde..
    7. Başakşehir’de Okan Buruk resmi..
    8. Pazar yerinde iki çift birbirine girdi
    9. EGİAD Danışma Kurulu’nun yeni başkanı..
    10. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    11. NISSAN Türkiye’de bayrak değişimi
    12. Paralimpik okçular dünya ikincisi oldu
    13. Buzdolabını tamir etmek isteyen genç..
    14. Vodafone Türkiye’den milli maç sonrası..
    15. CHP’li Geçer, sokak hayvanlarının dili..
    16. Köprülü Mahallesi kentsel dönüşüm..
    17. Yine Gâvurluk, Yine Sözcü!... Yılmaz..
    18. Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje..
    19. Midyat’ta itfaiye ekipleri ‘sıfır..
    20. İran ABD adına casusluk yapmakla..
    21. Mehmet Geyik, Türkiye’de saz yastık..
    22. Kırgız Büyükelçisi Omuraliyev’den Vali..
    23. Döşemealtı Yaz kurslarına kayıtlar..
    24. Salesforce, big data şirketi için 15,3..
    25. Roma'yı Fonseca çalıştıracak
    26. Suat Arslanboğa’dan hakem..
    27. Büyükçekmece’de okuma seferberliği..
    28. 73 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü..
    29. Tatilcileri bin 138 seferde feribotla..
    30. Meclis toplantısında sert tartışma,..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...