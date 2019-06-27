Midyat'ta 6 bin dönümlük anız yangını!
Mardin'in Midyat ilçesinde 6 bin dönümlük alanda anız yangını çıkarken, yangın ekili araziye sıçramadan engellendi.27 Haziran 2019 Perşembe 16:27
Mardin'in Midyat ilçesinde 6 bin dönümlük alanda yangınçıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, ekili araziye sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Budaklı-Yemişli mahalleri arasındaki 6 bin dönümlük alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını ekili araziye sıçramadan söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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