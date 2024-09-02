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Yaşam Midibüs şarampole uçtu! 14 polis yaralandı
Yaşam

Midibüs şarampole uçtu! 14 polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 00:39:00 -
Midibüs şarampole uçtu! 14 polis yaralandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin kurtuluş etkinliklerinde görevli polis memurlarının taşıyan midibüs, şarampole uçtu. Kazada 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi Karayolu’nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede gerçekleştirilen Seyitgazi’nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi’yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, 26 DF 596 plakalı midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsü Ş.P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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