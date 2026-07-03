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Gündem Midesinde 50 kapsül taşıyan yabancı kurye havalimanında enselendi.
Gündem

Midesinde 50 kapsül taşıyan yabancı kurye havalimanında enselendi.

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Midesinde 50 kapsül taşıyan yabancı kurye havalimanında enselendi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, midesinde 50 kapsül içinde toplam 490 gram metamfetamin bulunan yabancı uyruklu kurye yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından hava yoluyla uyuşturucu madde sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan titiz takipler sonucunda uyuşturucuyu yutarak getirdiği tespit edilen şüpheli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

MİDESİNDEN ZEHİR FIŞKIRDI

Gözaltına alınan yabancı uyruklu S.M. isimli şüphelinin hastanede yapılan iç beden muayenesinde, midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahaleyle çıkarılan 50 adet kapsülün içinden toplam 490 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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