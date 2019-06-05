Mide yanmasına son! Mide yanması için ne yapmak gerekir?

Mide yanmasının başlıca sebeplerinden biri düzensiz beslenmedir. Vücudumuz başlı başına bir sistemdir. Her şeyin tıkır tıkır çalıştığı bir nizama sahiptir. Bu düzenin bozulması insan vücudunun sarsılmasına, dolayısıyla hastalıklara sebebiyet verir.

Mide yanması da bu düzensizliğin bir ürünü olduğu için, en başta beslenme için bir sistem kurulmalıdır. Yemek yeme aralıkları ve yenen yiyeceklerin doğal oluşuna da dikkat edilmelidir.

Mide yanmasına ne iyi gelir?

Şekersiz bitki çayları midenizin yatışmasına ve sindirimine yardımcı olacaktır. Özellikle, kekik ve zencefil içerikli çaylar.

Bir bardak su içine bir çay kaşığı karbonat karıştırılarak mide içindeki asidin bastırılması sağlanır. Aşırıya kaçmadan bu yöntem de ağrınızı hemen dindirecektir.

Bir tatlı kaşığı bal ve üzerine serpilmiş tarçını yemek, midenizin ağrı ve sancısını giderecektir.

Süt içmek vücudu ve özellikle mideyi rahatlatır. İçtiğinizde midenizin sakinleştiğini hemen fark edeceksiniz.

Çok açsanız ve mide yanmanız varsa mutlaka sebze, meyve tüketin. Çiğ sebzeler ev meyveler kolaylıkla hazmedilirken, suları da midenizden vücudunuza karışacak ve etkisini hemen göreceksiniz.

Aloe vera, midenizin asidini çekerek düzene sokacaktır.

Maydonoz ve maydonoz sapı suyu, neredeyse her derede devadır. Ara sıra maydonoz tüketmek vücudunuzdaki toksinleri atarken, bağırsaklarınızı düzgün çalıştıracak.

Mide yanması sorunu başka bir hastalığın habercisi olacağı gibi, başlı başına da midenizin yaşadığı bir hastalık olabilir. Fazla yemekten uzak durarak, fast-food ve şekerli gıdaları tüketmeyerek, aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durarak midenizin yanmamasını sağlayabilirsiniz.

Aşırı sigara tüketimi ve düzensiz uyku dahi vücudumuzun dengesini bozar. Bu sebepten dolayı kişisel sıvı tüketimi ve kişisel düzeninizi kurarak hastalıklardan uzak durmalı, sağlığınızı ve midenizi korumalısınız.