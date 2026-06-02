Katil İsrail'den Filistin asıllı aktivist hakkında karar! Linda Sarsour’un ülkeye girmesi yasaklandı

İsrail yönetimi, Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Sarsour'un ülkeye girişini yasaklama kararı aldığını aktardı.

Boykot faaliyetleri yürütüyor

Haberde, Chikli'nin, Sarsour'un ülkeye girişini İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail karşıtı boykot faaliyetleri ve gösteriler düzenlemesinden dolayı yasakladığı belirtildi.

New York'ta Filistinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sarsour, Müslüman Amerikalıların hakları, göçmen hakları, kadın hakları ve polis şiddetine karşı yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.

Sarsour, ABD'deki en etkili Müslüman aktivistlerden biri olarak kabul ediliyor.