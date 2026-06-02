Rumlar kaybetti! BM Genel Kurul Başkanlığına Khalilur Rahman Seçildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, BM Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden aday Andreas S. Kakouris’in 91 oy aldıdığı oylamada Rahman 99 oy ile 2026-2027 döneminin başkanlığına getirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Dönem Genel Kurul Başkanlığına Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman seçildi.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rahman, 190 oyun 99'unu alarak 2026-2027 dönemi için BM Genel Kurul Başkanı oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) aday Andreas S. Kakouris ise oylamada 91 oy aldı.

BM'YE GÜVENSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Rahman, yaptığı açıklamada, BM'nin karşı karşıya oldukları zorluklara, çatışmalara ve savaşlara dikkati çekerek, bu zorlukların " BM'ye güveni baltalayabildiğini" ancak kendisinin bu durumla mücadele edeceğini, barışı korumaya yönelik bütüncül bir yaklaşım edineceğini vurguladı.

Mevcut BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock da seçim sonucunun ardından eylülde görevi devralacak olan Rahman'ı tebrik etti.

Baerbock, Rahman'ın "diplomatik ve çok taraflı deneyiminin" bu görev için faydalı olacağını kaydetti.

