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Sağlık

Mide yanması nasıl geçer?

Mide yanması nasıl geçer? Mide yanması oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bazı hastalıkların habercisi olabileceği gibi direkt olarak bir hastalık da olabilir. Mide yanmasını birçok kişi "ekşime" olarak da adlandırabiliyor.Peki ama mide yanması ya da ekşimesi nelerle geçer? Mide yanması nasıl geçer? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:56:00 -
Mide yanması nasıl geçer?

Mide yanmasının başlıca sebeplerinden birisi düzensiz beslenmedir. Bu sorunu, çok fazla yemek ve zararlı gıdaları tüketmek gibi problemler izler.

Öncelikle mide yanması şikayetinin azalması için; gazlı, paketli ve bol salçalı gıdalardan uzak durmak gerekir. Bunun yanı sıra beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Doğal içerikli beslenmek, mide yanmasının otomatik olarak azalmasını sağlayacaktır. 

Mide yanmasını ne keser?

  • Şekersiz bitki çayları midenizin yatışmasına ve sindirimine yardımcı olacaktır. Özellikle, kekik ve zencefil içerikli çaylar.
  • Bir bardak su içine bir çay kaşığı karbonat karıştırılarak mide içindeki asidin bastırılması sağlanır. Aşırıya kaçmadan bu yöntem de ağrınızı hemen dindirecektir.
  • Bir tatlı kaşığı bal ve üzerine serpilmiş tarçını yemek, midenizin ağrı ve sancısını giderecektir.
  • Süt içmek vücudu ve özellikle mideyi rahatlatır. İçtiğinizde midenizin sakinleştiğini hemen fark edeceksiniz.
  • Çok açsanız ve mide yanmanız varsa mutlaka sebze, meyve tüketin. Çiğ sebzeler ev meyveler kolaylıkla hazmedilirken, suları da midenizden vücudunuza karışacak ve etkisini hemen göreceksiniz.
  • Aloe vera, midenizin asidini çekerek düzene sokacaktır. 
  • Maydanoz ve maydanoz sapı suyu, neredeyse her derede devadır. Ara sıra maydanoz tüketmek vücudunuzdaki toksinleri atarken, bağırsaklarınızı düzgün çalıştıracak.

Mide yanması sorunu başka bir hastalığın habercisi olacağı gibi, başlı başına da midenizin yaşadığı bir hastalık olabilir. Fazla yemekten uzak durarak, fast-food ve şekerli gıdaları tüketmeyerek, aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durarak midenizin yanmamasını sağlayabilirsiniz.

Aşırı sigara tüketimi ve düzensiz uyku dahi vücudumuzun dengesini bozar. Bu sebepten dolayı kişisel sıvı tüketimi ve kişisel düzeninizi kurarak hastalıklardan uzak durmalı, sağlığınızı ve midenizi korumalısınız.

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