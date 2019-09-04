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Mide ve bağırsaklarından eroin çıktı

Denizli'de, mide ile bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:44
Mide ve bağırsaklarından eroin çıktı

Denizli'de, İran uyruklu zanlınınmide ve bağırsaklarında tespit edilen 250 gram eroin operasyonla çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin küçük gramaj halinde paketledikleriuyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

H.A. adlı İran uyruklu kişinin söz konusu yöntemle ülkesinden Denizli'yeuyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, zanlıyı takibe aldı. 

Kent merkezinde yakalandıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelinin röntgen görüntülerinde mide ile bağırsaklarında yabancı cisim olduğu belirlendi.

İran uyruklu zanlının yuttuğu ve içerisinde uyuşturucu olduğu tespit edilen 22 küçük poşet tıbbi müdahaleyle vücudundan alındı.

7 kişi tutuklandı

Narkotik polisi, 22 poşet içerisindeki 250 gram eroine el koydu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin kent merkezinde yaptığı uygulamalarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, şüphelilerin üzerinde 27 gram eroin,3 gram metamfetamin ve 6 gram esrar ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:44
  1. Denizli
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. eroin
  4. metamfetamin
  5. esrar

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