Mide küçültme ameliyatları çığrından çıktı

Türkiye’de son yıllarda obezite cerrahisi alanında ağır etik ihlalleri, buna bağlı da ciddi tıbbi ve adli sorunlar yaşanmaya başladı. Bunun altında yatan etken, obezite cerrahisinin kolay yoldan para kazanılabilecek bir rant alanı gibi algılanması. Öyle ki cerrahlar talebi karşılayamaz oldu. "Ya para bu işteymiş!" diyen cerrahinin başka alanlarında uzman hekimler, onu bırakıp metabolik yani mide cerrahisi alanına geçtiler.

Günümüzde her geçen gün büyüyen bir tehlike olarak karşımıza çıkan obezite, daha pek çok sağlık sorununu tetiklemesi, güzelliğin zayıflıkla eş değer görülmesi gibi onlarca anlayış ve uygulama hatalarını içine alan bir sorun. Ölümle sonuçlanan vakalarla medyada sık sık kendine yer bulan ve tüp mide, mide küçültme, obezite ameliyatı denilen uygulamalar da sorunun en önemli başlıklarından biri.

"KOLAY ZAYIFLAMA" MI?

Buna bariatrik cerrahi ve mide by-pass operasyonu denilmekte. Eğer gerçekten bu ameliyata uygun bir kişi ise, onun sorununa çare olucu. Fakat “zayıflayayım da nasıl olursa olsun” türünden masaya yatmak isteyenler için değil.

Mide ameliyatlarını kimisi 'kolay zayıflatan' bir yöntem gibi, kimisi de 'yüksek ölüm riski' olan bir uygulama gibi görüyor.



Hiç riski olmayan ameliyat yapılmayan ameliyattır. Elbette her ameliyatta belli oranda riskler vardır. Ancak bunların dünya ortalamalarının on kat üzerinde olması burada bir sorun olduğunu gösteriyor. Obez hastalar her açıdan normal kilolulara göre risk altındadır.

Meselâ obez bir hastanın koroner bypass ameliyatı normalden 4 kat yüksek risk içerir. Koroner bypass ameliyatında 100 kişiden neredeyse üçü ameliyat sonrası erken dönemde ölebilir.

İYİ BİLİNMESİ GEREKEN

Buna niyetlenenler hem ameliyatta hem de ameliyattan sonra oluşabilecek sorunları iyi bilmeleri gerekir.

Ameliyat en iyi çözüm propagandası konunun yan etkilerini, sorunlarını gizliyor maalesef..

BAKIN NELER OLUR?

Ameliyat olanların çoğunda ameliyattan sonraki ilk 3 ay katı gıda alımında güçlük ve kusma atakları olur.

Kırmızı eti, köfteyi, tavuğu, hatta salatayı, ekmeği yemek probleme dönüşür. 6 ay bunları yiyemezsiniz. Bunlara pirinç pilavı, bulgur ve makarna da dahil.

Peki ne yiyeceksiniz, içeceksiniz? Su ve sıvı gıdalar!.



Bu ne demek beslenme kalitenizin bozulması demek. Çünki almanız gereken gıdayı alamaz, üstüne üstlük kusmalarla ve operasyonun etkileriyle hayatınız zindana dönebilir. Bağırsaklarınız şaşkına döner, emilim bozuklukları beslenme kalitenizi bozar.

Uzman hekimler diyor ki, "Onikiparmak bağırsağını by-pass eden bazı ameliyat tiplerinde safra tuzları ve pankreastan salgılanan “lipaz enzimi" midenin asit salgısı ve “pepsinojen” eksikliği yüzünden yağlar yeteri kadar parçalanamadan incebağırsağa geçer. Sindirilmemiş yağlar kalınbağırsağa geldiğinde bir yandan yağlı ishal, kötü kokulu gaz bulguları, diğer taraftan A, D, E ve K vitaminlerinin emiliminin bozulmasına sebep olur."

MİDENİN, BAĞIRSAKLARIN DÜZENİ BOZULUYOR

Mide yaradılıştan gelen işlevini yapamaz durumdadır.

Araştırmalar gösteriyor ki ameliyat sonrası proteinlerin emiliminin % 50 oranında azaldığı, ilerleyen yıllarda hastaların bir bölümünde ciddi protein eksiklikleri, buna bağlı kansızlık ve hormon eksiklikleri olmakta.

Yetersiz beslenme gayet tabii bağışıklık sistemini bozarken diğer taraftan bazı vitaminlerin eksilmesine sebep olabiliyor. Mesela çok ihtiyaç duyulan “tiamin” gibi..