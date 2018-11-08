Mide grip olursa işiniz var demektir

Midenizin grip olduğunu daha önce duymadıysanız işte size bir ilk! Sık sık karşılaşılan ve halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen bir hastalık olan gastroenterit, bir anlamda midenin grip olması durumudur.

BULAŞICIDIR

Hemen herkesi etkileyebilen bu hastalık bulaşıcı özellik taşımaktadır, bu nedenle de önce kaynağı belirlenmeli, dikkatli olunmalı ve tedavi yolları en kısa sürede denenmelidir. Yoksa ucu dehidrasyona kadar dayanabilir.

Sebepleri Neler?

Mide üşütmesinin birinci sebebi fazla soğuk yiyecek ya da içeceklerin tüketilmesidir. Vücudun alışık olduğu belli bir ısısı vardır. Bu ısıdan farklı olarak fazla soğuk yiyeceklerin mideye ani girişi mideyi şoka uğratır.

Tüketim tarihi geçmiş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi de sebepler arasında bulunmaktadır. Bunlar da hemen virüs ve bakteri üretmeye başlar. Bunun sonucu olarak ilk aşamada mide daha sonra da bağırsaklar olumsuz şekilde etkilenir.

DİRENÇ KAYBI

Diğer taraftan direncini kaybetmiş bir vücut hastalıklara açıktır. Kış günleri bu direnç kaybı daha çok olur. Mide de hastalıklardan en kolay etkilenen organ olarak bu hastalığa çabucak yakalanır.

Vücudun direnç kaybetmesi sonunda virüs ve bakteriler saldırıya geçerek mideyi hasta eder. Bu hastalığa neden olan en yaygın virüs “norovirüs ve rota” virüsüdür.

Norovirüs bulaşma konusunda belirli bir yaş grubunu etkilemez. Herkese bulaşma riski vardır. Üstelik bir kişinin hayatı boyunca birçok defa yaşayıp atlatacağı bir durum olarak tekrar eder. Bununla birlikte öncelikli olarak büyük çocukları ve yetişkinleri etkisini altına almaktadır.

Bazı mideler laktoza ve dolayısıyla laktozlu besinlere karşı duyarlıdır. Fazla laktoz tüketimi mide üşütmesinin sebepleri arasında sayılabilir.

Laktoz nedir?

Sütün içindeki süt şekerine “laktoz” denir. Bu madde sütün en önemli karbonhidratıdır. Aynı zamanda sütün aromasında belirleyici rol oynamaktadır. Bu madde suda ağır çözünebilme özelliği vardır. Glikozdan ve galaktozdan oluşan bir disakkarit olan laktoz, inek sütünde ortalama % 4.5 civarındayken anne sütünde % 7.1 civarında bulunmaktadır. Koyun sütünde de % 4.6, keçi sütünde ise % 4.0 değerindedir.

Mide gribinin belirtileri

En yaygın belirtisi mide yanmasıdır. Mide yanması aslında mide asidinin yemek borusuna doğru kaçamak yapması sonucunda yemek borusundan başlayıp gırtlağa doğru hissedilen yoğun bir ekşime durumudur. Özellikle virüslerin mide üzerinde oluşturduğu etkiyle mide yanması hissi ortaya çıkar.

Mide yanmasının varlığı, beraberinde mideden ağza doğru ekşimsi ya da acımsı suların gelmesini de doğurur. Genelde bu hastalıkta iki belirti de birbirini tamamlar. Yani birinin olması, diğerinin de olması anlamına gelir.

Mide üşütmesinde ortaya çıkan bir başka şikayet de yoğun olarak hissedilen karın ağrılarıdır. Sadece karın bölgesini değil aynı zamanda kasık bölgesini de saran bir ağrı hissedilir. Genelde şiddetli ve katlanılamaz bir ağrı olarak tarif edilir.

İŞTAHSIZLIK, KUSMA

Herkeste ortak olarak gözlenen bir durum olmamakla birlikte çoğu hastada mide bulantısını takip eden kusma isteği oluşmaktadır.



Mide üşütmesi, adından anlaşıldığı üzere direkt mideyle ilgili bir hastalıktır ve mide bu hastalıktan olumsuz etkilenmektedir. Mide, yenen yiyecekler sebebiyle rahatsızlık duyduğundan kişide yoğun bir iştahsızlık kendini gösterir. Yemek yeme isteği tamamen ortadan kalkar, hasta bütün gün ağzına lokma koymak istemez.



İştahsızlık beraberinde otomatik olarak halsizliği getirir. Çünkü yemek yiyemeyen insan yeterli enerjiden mahrum kalır ve halsizleşerek bitkin düşer.

Mide bölgesinde kramplar, her hastada gözlenmemekle beraber genel bir belirti olarak kabul edilmektedir.

AĞIZ KOKUSU DA YAPAR

Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte ağız kokusu da mide üşütmesinin belirtileri arasında bulunmaktadır. Bunun sebebi mide yanmasından kaynaklı mide kaynaması ve ağza acı suların gelmesi olabileceği gibi iştahsızlıktan dolayı uzun saatler boyu yemek yiyememek de olabilir.

İSHALE DE YOL AÇAR

Mide üşütmesinde mide ve bağırsaklar olumsuz etkilenmektedir. Onun için mide üşütmesinin ileri aşamasında hastada ishal durumu da gözlemlenir.

Mide üşütmesi basit gibi görünen ancak mutlaka tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. Hastalığın uzun sürmesi durumunda dehidrasyon oluşmaktadır. Dehidrasyon, vücudun çok fazla sıvı kaybetmesi anlamına gelmektedir. Eğer vücut, aldığı sudan daha fazlasını kaybeder ve bu kaybı yerine koyamazsa tehlikelidir.