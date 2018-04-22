Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir?

Zehirlenme ile hemen hemen benzer etkiler gösteren mide gribi, norovirüslerin etkisiyle oluşur ve sindirim sisteminden geçerek mide ve bağırsaklara yerleşir.

Hastalığın belirtileri; kusma, ishal, bulantı, kas ağrıları ve ateştir. Hastalık ilk üç gün şiddetli geçer. Fakat tüm gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi bol sıvı almak ve sağlıklı beslenmek iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Her yaştan insanı etkileyebilen mide gribi enfeksiyonu, atlatılması zor ve oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Enfeksiyonu kapan kişi iyileşse de zaman içerisinde bu rahatsızlığın sık sık nüksetme ihtimali bulunur. Enfekte olmuş kişilerin yanına eldiven ve maskeyle girilmesi tavsiye edilir.

yasemim.com'un haberine göre...