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Sağlık Mide felci neden olur? Mide felcinin belirtileri
Sağlık

Mide felci neden olur? Mide felcinin belirtileri

Mide felci, nadir görülen ciddi bir sindirim bozukluğu rahatsızlığıdır. Peki mide felci nelerden kaynaklanır? Mide felcinin belirtileri nelerdir? Sizler için araştırdık. İşte mide felci ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Yeniakit Publisher
2020-08-23 02:44:00 -
Mide felci neden olur? Mide felcinin belirtileri

Nadir görülen bir sindirim rahatsızlığı olan mide felci, mide fonksiyonlarını durma noktasına getiren ciddi bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, mide felcinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyler. Peki mide felci neden olur? Mide felcinin belirtileri nelerdir? İşte mide felci ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Mide felci neden olur?

Kandaki şeker oranının yükselmesi, bazı organların hasar almasına yol açar. Şeker hastalığı, midenin motor hareketlerini de yavaşlattığından mide felçine neden olabilir. Ayrıca reflü ve ülserin arttırdığı mide asidi, mide duvarına zarar verir ve kas sisteminin çalışmasını engelleyebilir. Beslenme bozukluğu, vücutta azalan kalsiyum ve bazı ilaçlar da mide felcinin diğer sebepleri arasındadır.

Mide felcinin belirtileri nelerdir?

- Mide yanması
- Mide şişmesi
- Mide bulantısı
- İştahsızlık
- Kilo kaybı
- Ağız kokusu
- Kusma
- Erken doyma

Tedavisi mümkün müdür?

Mide felcinin tedavisi için öncelikle teşhis gereklidir. Bunun için, belirtiler görülür görülmez hemen bir uzmana başvurulmalıdır. Uzman doktor, endoskopi ile mide içerisinde yaşanan fonksiyonel bozuklukların nedenine bakar. Daha sonra midenin boşalma durumu ölçülür. Mide felci teşhis edilirse ilaç tedavisi uygulanır.

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