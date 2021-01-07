Mide bulantısına ne iyi gelir?
Ara ara çoğumuzun başına gelir mide bulantısı sorunu. Kimi zaman hormonel kimi zaman da üşütmeyle ilgili olan mide bulantısı uzun süre devam ettiğinde yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu sebeple pek çok kişi mide bulantısına neyin iyi geldiğini araştırıyor. Mide bulantısı nasıl geçer? | Mide bulantısına ne sebep olur? | Geçmeyen mide bulantısının sebebi ne?
Mide bulantısı sebebi | Zaman zaman herkes mide bulantısı sorunuyla karşı karşıya kalır. Mide bulantısının pek çok sebebi olabilir. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? | Mide bulantısının geçmesi için ne yapılır?
Mide bulantısı neden olur? | Mide bulantısı sebepleri
Mide bulantısının pek çok sebebi olabilir. Kullanılan ilaçlar, fazla yemek, uzun süre aç kalma, psikolojik sebeplerle mide bulantısı görülebilir. Uzmanlar uzun süreli geçmeyen mide bulantısı sorunu yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana müracaat etmesi gerektiğini belirtiyor. Mide bulantısının sebepleri şöyle:
- Mide-bağırsak enfeksiyonları
- Gıda zehirlenmeleri
- Ani başlayan gastritler
- Mide hastalıkları
- Akut gastrit
- Araç tutmaları
- İlaç kullanımı (kemoterapi, ağrı kesiciler
- Alkol kullanımı
- Stres ve anksiyete
- Gebelik
- Vertigo, kulak çınlaması
- Migren
- Tansiyon ve şeker düşüklüğü
- Beyin tümörü
- Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı
Mide bulantısına ne iyi gelir?
Pek çok kişi zaman zaman yaşadığı mide bulantısını bastırmak için ne yiyip ne içmeleri gerektiğini merak ediyor. Hamilelik sebebiyle mideniz bulanıyorsa zencefil dışında bitki çayı tüketmemenizde yarar var. Çünkü bitki çaylarının pek çoğu erken doğum ya da düşük ihtimalini tetikliyor. Bu konuda uzmanınız size en doğru şekilde yönlendirecektir.
Nane-limon çayı
Annelerimizin eksik etmediği çaylar arasında yer alır nane-limon çalyı. Nane ve limon karışımı mide bulantısını hızla bastırır. Ayrıca bol C vitamini içeren bu çayı iki bardaktan fazla içmemeye özen gösterin.
Zencefil çayı
Zencefil bağışıklık sistemini güçlendiren, kal ve damar sağlığı için son derece faydalı olan gıdalardan biridir. Taze zencefilden bir iki dilim kesin ve bardağa koyun. Üzerine sıcak su dökün. 5-6 dakika sonra çayınıza limon ve bal ekleyerek içebilirsiniz.
Yoğurt
Yoğurt mide dostu bir üründür. Ölçülü tüketildiğinde yoğurt mide bulantılarının bıçak gibi kesilmesine yardımcı olur.