Mide bulantısı sebebi | Zaman zaman herkes mide bulantısı sorunuyla karşı karşıya kalır. Mide bulantısının pek çok sebebi olabilir. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? | Mide bulantısının geçmesi için ne yapılır?

Mide bulantısı neden olur? | Mide bulantısı sebepleri

Mide bulantısının pek çok sebebi olabilir. Kullanılan ilaçlar, fazla yemek, uzun süre aç kalma, psikolojik sebeplerle mide bulantısı görülebilir. Uzmanlar uzun süreli geçmeyen mide bulantısı sorunu yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana müracaat etmesi gerektiğini belirtiyor. Mide bulantısının sebepleri şöyle:

Mide-bağırsak enfeksiyonları

Gıda zehirlenmeleri

Ani başlayan gastritler

Mide hastalıkları

Akut gastrit

Araç tutmaları

İlaç kullanımı (kemoterapi, ağrı kesiciler

Alkol kullanımı

Stres ve anksiyete

Gebelik

Vertigo, kulak çınlaması

Migren

Tansiyon ve şeker düşüklüğü

Beyin tümörü

Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Pek çok kişi zaman zaman yaşadığı mide bulantısını bastırmak için ne yiyip ne içmeleri gerektiğini merak ediyor. Hamilelik sebebiyle mideniz bulanıyorsa zencefil dışında bitki çayı tüketmemenizde yarar var. Çünkü bitki çaylarının pek çoğu erken doğum ya da düşük ihtimalini tetikliyor. Bu konuda uzmanınız size en doğru şekilde yönlendirecektir.

Nane-limon çayı

Annelerimizin eksik etmediği çaylar arasında yer alır nane-limon çalyı. Nane ve limon karışımı mide bulantısını hızla bastırır. Ayrıca bol C vitamini içeren bu çayı iki bardaktan fazla içmemeye özen gösterin.

Zencefil çayı

Zencefil bağışıklık sistemini güçlendiren, kal ve damar sağlığı için son derece faydalı olan gıdalardan biridir. Taze zencefilden bir iki dilim kesin ve bardağa koyun. Üzerine sıcak su dökün. 5-6 dakika sonra çayınıza limon ve bal ekleyerek içebilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurt mide dostu bir üründür. Ölçülü tüketildiğinde yoğurt mide bulantılarının bıçak gibi kesilmesine yardımcı olur.