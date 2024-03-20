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Dünya Mide ağrılarının sebebi karnındaki 56 yıllık bebek çıktı!
Dünya

Mide ağrılarının sebebi karnındaki 56 yıllık bebek çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 17:34:00 -
Mide ağrılarının sebebi karnındaki 56 yıllık bebek çıktı!

Daniela Almeida Vera isimli kadının 56 yıldır karnında bir bebekle yaşadığı ortaya çıktı. 81 yaşındaki Vera, acil ameliyata alınsa da kurtarılamadı.

Daniela Almeida Vera isimli kadının 56 yıldır karnında bir bebekle yaşadığı ortaya çıktı. 81 yaşındaki Vera, acil ameliyata alınsa da kurtarılamadı.

81 yaşındaki Daniela Almeida Vera, son hamileliğini 1968 yılında gerçekleştirmesine rağmen, karnında 56 yıldır bir bebekle yaşadığı ortaya çıktı. Şiddetli mide ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran Vera'nın doktorları, başlangıçta kanser şüphesi taşıdı, ancak yapılan araştırmalar beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkardı.

Vera'nın üç boyutlu bir taraması yapıldığında, karnında kireçlenmiş bir fetüs olduğu tespit edildi. Nadir görülen bu durum, 'taş bebek' hastalığı olarak adlandırılır ve Vera acil bir ameliyata alındı.

Nadiren görülen bir durum olan ve dünyada sadece 300 kişide tespit edilen 'taş bebek' hastalığıyla mücadele eden Daniela Almeida Vera, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Vera'nın kızı Rosely, annesinin doktora gitmekten hoşlanmadığını ve bu nedenle 56 yıldır karnındaki bebeği fark etmediklerini açıkladı. Oğlu Vanderlei ise annesinin kanser olabileceğinden endişelendiğini ve bu yüzden tedavi için geç kalındığına inandığını, annesinin ağrıları olduğunda sadece ilaç aldığını ifade etti.
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