Microsoft'tan Windows 11 kullanıcılarını sevindirecek dev özgürlük adımı! İşletim sistemindeki yapay zeka yükünden kurtulmak artık tek tıkla mümkün!

Microsoft, ağustos güncellemesiyle Windows 11'deki entegre yapay zeka modellerinin tek tuşla silinmesine imkan tanıyacak.

Microsoft, ağustos ayında yayınlanacak yeni güncellemeyle Windows 11 kullanıcılarına daha fazla kontrol alanı sunmaya hazırlanıyor. İşletim sistemine entegre edilen bazı yapay zeka modelleri, artık tek bir tuşla sistemden tamamen kaldırılabilecek.

Bu yenilik, özellikle depolama alanını optimize etmek isteyen kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Şirket, kullanıcıların işletim sistemi üzerindeki hakimiyetini artırmayı hedefliyor.

Depolama alanında yeni özgürlük

Windows 11 için hazırlanan 26300.8553 numaralı test sürümünde ortaya çıkan bu yeni altyapı, kullanıcıların sistem dosyaları üzerinde daha fazla seçeneğe sahip olmasını sağlıyor. Özellikle Copilot+ PC modellerinde yüklü gelen ve hatırı sayılır miktarda depolama alanı kaplayan yapay zeka bileşenleri, artık isteğe bağlı olarak yönetilebilecek.

Sistemlerde yaklaşık 2,59 GB yer kaplayan AI Phi Silica modeli, bu değişikliğin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, Ayarlar menüsü üzerinden bu tür modelleri kolaylıkla silebilecek.

Ayarlar menüsüne yeni bölüm ekleniyor

Microsoft, bu modellerin yönetimi için Ayarlar içerisinde özel bir alan oluşturuyor. Ayarlar, Sistem ve Yapay Zeka Bileşenleri yolunu izleyen kullanıcılar, burada yer alan sil butonu sayesinde ilgili modelleri sistemden temizleyebilecek.

Şirket, Copilot+ PC cihazlarını görsel üretme sistemleri de dahil olmak üzere birçok yerel yapay zeka modeliyle birlikte piyasaya sürmüştü. Bu modeller, sistemdeki çeşitli işlemlere güç vermek amacıyla arka planda çalışmaya devam ediyor.

Windows işletim sisteminin yapay zeka özellikleriyle yoğun bir şekilde doldurulması, kullanıcılar tarafından zaman zaman eleştiriliyordu. Microsoft, gelen bu tepkileri dikkate alarak sistem üzerindeki kontrolü artıracak güncellemeleri hayata geçirmeye başladı.

Bu yeni özellik, özellikle sınırlı depolama alanına sahip olan dizüstü bilgisayar kullanıcıları için oldukça faydalı bir adım olarak değerlendiriliyor. Gereksiz görülen bileşenlerin kaldırılması, sistemin daha sade bir yapıda kalmasına yardımcı oluyor.

Şirketin bu hamlesi, yazılım dünyasında kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir yaklaşımın parçası olarak görülüyor. Windows 11 kullanıcıları, ağustos ayındaki güncelleme ile birlikte bu yeni yönetim seçeneklerine erişim sağlayacak.