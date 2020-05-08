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Teknoloji

Microsoft'tan koronavirüs kararı!

Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki bütün ofislerini kapatma kararı alan teknoloji devi Microsoft, evden çalışma sürelerinin uzatıldığını, çalışanların Ekim ayına kadar evden çalışabileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 04:51:00 -
Microsoft'tan koronavirüs kararı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dünya genelindeki tüm ofis ve mağazalarını kapatma kararı alan ABD'li teknoloji devi Microsoft, Covid-19 kapsamında uygulanan evden çalışma sürecinin uzatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, çalışanların Ekim ayına kadar evden çalışabilecekleri belirtildi.

Benzer karar Amazon'dan geldi

Benzer bir karar da milyonlarca kullanıcısı bulunan Amazon'dan geldi. E-ticaret devi Amazon ise, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çalışanların 2 Ekim'e kadar evden çalışabileceklerini duyurdu.

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