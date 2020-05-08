Microsoft'tan koronavirüs kararı!
Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki bütün ofislerini kapatma kararı alan teknoloji devi Microsoft, evden çalışma sürelerinin uzatıldığını, çalışanların Ekim ayına kadar evden çalışabileceklerini açıkladı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dünya genelindeki tüm ofis ve mağazalarını kapatma kararı alan ABD'li teknoloji devi Microsoft, Covid-19 kapsamında uygulanan evden çalışma sürecinin uzatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, çalışanların Ekim ayına kadar evden çalışabilecekleri belirtildi.
Benzer karar Amazon'dan geldi
Benzer bir karar da milyonlarca kullanıcısı bulunan Amazon'dan geldi. E-ticaret devi Amazon ise, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çalışanların 2 Ekim'e kadar evden çalışabileceklerini duyurdu.