Microsoft'tan koronavirüs kararı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dünya genelindeki tüm ofis ve mağazalarını kapatma kararı alan ABD'li teknoloji devi Microsoft, Covid-19 kapsamında uygulanan evden çalışma sürecinin uzatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, çalışanların Ekim ayına kadar evden çalışabilecekleri belirtildi.

Benzer karar Amazon'dan geldi

Benzer bir karar da milyonlarca kullanıcısı bulunan Amazon'dan geldi. E-ticaret devi Amazon ise, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çalışanların 2 Ekim'e kadar evden çalışabileceklerini duyurdu.