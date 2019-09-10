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Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei tepkisi

Microsoft Başkanı Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımların mantığa ve hukuka uygun olması gerektiğini belirtti

10 Eylül 2019 Salı 14:51
Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei tepkisi

İSTANBUL (AA) - Microsoft Başkanı Brad Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımları haksız bulduğunu bildirdi.

Smith, ABD'li ekonomi dergisi Bloomberg Business'a verdiği röportajda, ABD hükümetinin Çinli Huawei şirketine yönelik teknoloji satışını engelleyen yaptırımlarının Amerika'nın değerlerine uygun olmadığını belirtti.

Smith, bu tarz yaptırımlarım gerçekliğe, mantığa ve hukuka uyması gerektiğini kaydetti.


- "Yaptırımlar bir otele yatak yasağı koymakla eş değer"


ABD Başkanı Donald Trump'ın otel endüstrisindeki deneyimine atıfta bulunan Smith, "Bir teknoloji şirketine, 'ürünlerini satabilirsin fakat işletim sistemi ve çip alamazsın' demek, 'bir otele hizmet verebilirsin fakat odalarına yatak koyamaz, restoranında yemek bulunduramazsın' demekle eş değer. Bu yaklaşım, şirketin durumunu tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Smith, küresel teknoloji lideri olmak için sahip olunan teknolojinin tüm dünyaya sunulması gerektiğini aktararak, küresel teknolojiyi yönetebilecek tek yönetimin, hükümetlerin gerçek bir iş birliği yapması olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanlarını dış ticaret yasağı listesine eklemesinin ardından yabancı rakiplerin teknolojileri ve servislerinin engellenmesi bağlamında "ulusal ekonomik acil durum" ilan etmişti.

ABD hükümetinin söz konusu kararının ardından Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinden de buna paralel adımlar gelmeye başlamıştı. Google, Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketleri, Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariki sağlamayacaklarını açıklamıştı.

Google, geçen ay yaptığı açıklamada, yaptırımlar kapsamında aralarında Google Maps ve YouTube gibi uygulamaların da olduğu Google uygulamalarının Huawei'nin yeni telefon modellerinde yer almayacağını doğrulamıştı.

Huawei ise bu yaptırımlara karşılık kendi işletim sistemi ve donanımlarını geliştirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:51
  1. Huawei
  2. Microsoft
  3. Microsoft Başkanı Brad Smith

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