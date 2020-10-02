Microsoft’ta salgınlar için öngörü sistemi geliştiriliyor

Microsoft’un kurumsal etkinliği olan Ignite’de salgınları önlemek için bir Microsoft Öngörü Sistemi geliştirildiği duyuruldu. Yapay zekâ tabanlı olan sistem, mikropların, virüslerin ve hastalık taşıyan hayvanların dağılımını tahmin eden global düzeyde bir sensör görevi görecek.

COVID-19 salgını dahil olmak üzere yayılımı artan bulaşıcı hastalıkların yüzde 60-75 oranında hayvanlardan insanlara geçen patojenler aracılığıyla yayıldığı tahmin ediliyor.

Microsoft Öngörü Sistemi’nin proje yetkilileri, bugüne kadar salgınlara sebep olan küçüklükte yaşam formlarını algılayabilecek teknolojiye sahip sensörlerin bulunmadığını söyledi. Dolayısıyla yetkililer, bu yeni sistemin çığır açıcı özellikte olduğunu vurguluyor.