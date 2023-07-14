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Dünya Microsoft şirketinden, Activision Blizzard satın almak için açtığı dava: kazandı! BAE engellemişti
Dünya

Microsoft şirketinden, Activision Blizzard satın almak için açtığı dava: kazandı! BAE engellemişti

Yeniakit Publisher
2023-07-14 20:41:00 - 2023-07-14 20:42:19
Microsoft şirketinden, Activision Blizzard satın almak için açtığı dava: kazandı! BAE engellemişti

Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'na, Activision Blizzard'ı satın almak için açtığı davayı sonunda kazandı. Birleşik Krallık ise satın alma işlemine karşı çıkan son ülke konumunda. Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ise bu yılın Nisan ayında Birleşik Krallık'ta satın alma işlemini engelledi. Microsoft'tan zafer: Şirket, Activision Blizzard'ı satın almak için açılan dev davayı kazandı.

Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) karşı açtığı davayı kazandı. Bu da artık, Diablo 4, Call of Duty ve Candy Crush gibi oyunların arkasındaki geliştirici Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolar karşılığında satın alma planına devam edebileceği anlamına geliyor.

Dava, geçtiğimiz hafta Activision Blizzard ile ilgili pek çok habere konu oldu. Gerçekte ise bu dava aslında bir anlaşmanın başlangıcı olarak görülüyor. Dava, geçtiğimiz hafta Activision Blizzard ile ilgili pek çok oyun haberine konu oldu. Hatta bir mahkeme hatasının, yayıncının The Last of Us Part 2 gibi oyunlara ne kadar harcadığını ortaya çıkarmasının ardından rakibi Sony'yi de işin içine çekti.

Geçen haftaki dramatik duruşma, FTC'nin anlaşmayı engellemek için geçici bir süre daha soruşturma yürütmesine izin verilip verilmeyeceğine bağlıydı. Ancak gerçekte dava, anlaşmanın genel olarak hala başarılı olup olamayacağına ilişkin bir referandum olarak görülüyor. Bu anlaşmayla ilgili yasal çalışmaların birçoğu ilgili tarafların sosyal medya paylaşımlarıyla noktalandı ve bugün de durum farklı değildi. Xbox şefi Phil Spencer, duruşmadan hemen sonra Twitter'da şunları söyledi: "Kanıtlar Activision Blizzard anlaşmasının sektör için iyi olduğunu ve FTC'nin iddialarının oyun pazarının gerçeklerini yansıtmadığını gösterdi."

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ise bu yılın Nisan ayında Birleşik Krallık'ta satın alma işlemini engelledi. Şu anda Birleşik Krallık, Microsoft'un bulut oyunları alanındaki pazar lideri konumu nedeniyle bu satın almaya karşı çıkan tek ülke konumunda.

 
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